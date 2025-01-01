«Студия театрального искусства» — федеральный театр, основанный в 2005 году под руководством Сергея Женовача. Театр специализируется на постановках малоизвестных произведений классиков мировой литературы. В репертуаре «СТИ» особое место занимают работы Лескова, Достоевского, Чехова и других.

Здание театра на улице Станиславского имеет богатую историю. В XIX веке на этом месте находилась золотоканительная фабрика семьи Алексеевых, где в 1863 году родился Константин Станиславский. В 1904 году он открыл на территории фабрики театр для рабочих, а в 2008 году здание было отреставрировано и стало домом для «Студии театрального искусства».

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Марксистская» и «Таганская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.