«Свобода» — это современный концертный зал и креативное пространство, где объединяются музыка, свет и атмосфера живого общения. Здесь проходят концерты, стендап-шоу, вечеринки, творческие встречи и фестивали, собирающие любителей искусства и драйва со всей Москвы.

Интерьер зала сочетает индустриальный стиль и современный комфорт: кирпичные стены, неон, профессиональное световое и звуковое оборудование создают идеальные условия для выступлений артистов разных жанров — от инди и электроники до джаза и рока.

Как добраться

Пространство находится рядом со станциями метро «Аэропорт» и «Петровский парк», всего в нескольких минутах пешком.

Парковка

Для гостей доступна городская парковка поблизости от площадки.