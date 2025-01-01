Свято-Данилов монастырь — одна из древнейших православных обителей Москвы, основанная в XIII веке князем Даниилом Александровичем. Расположенный в районе Даниловской слободы, монастырь сохранил за собой статус духовного центра и важного исторического памятника столицы.

За века существования монастырь переживал периоды расцвета и упадка, выполняя как религиозные, так и культурные функции. Сегодня на его территории находятся резиденция Патриарха Московского и всея Руси, а также административные структуры Русской православной церкви. Монастырский ансамбль включает в себя Троицкий собор, старинные надвратные храмы, братские корпуса и хозяйственные постройки, выполненные в архитектурных традициях различных эпох.

Свято-Данилов монастырь — не только место богослужений, но и живое пространство, где проходят духовные беседы, образовательные занятия, социальные и благотворительные инициативы. Здесь работают православное издательство, иконописные и ремесленные мастерские, проводится активная работа с молодежью и людьми пожилого возраста.

Это тихая, благородная часть Москвы, где история встречается с современностью, а молитва — с делами милосердия.

Как добраться

Станция метро «Тульская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки, продумайте заранее, где припарковаться.