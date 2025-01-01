Swan Lake — стильный бар в самом сердце парка Горького, созданный для тех, кто ценит авторские коктейли, уютную атмосферу и вид на зелёные аллеи. Здесь встречаются любители неспешных вечеров с друзьями, романтических свиданий и ярких летних вечеринок на свежем воздухе. Меню сочетает классические напитки и оригинальные миксы от опытных барменов, а музыка и интерьер поддерживают атмосферу отдыха.

Как добраться

Ближайшее метро — «Парк Культуры» или «Октябрьская», от которых можно пройти пешком через центральный вход в парк Горького за 10–15 минут.

Парковка

Вблизи парка Горького действует платная городская парковка; также есть несколько частных стоянок в радиусе 5–10 минут пешком, но в выходные и вечерами места стоит искать заранее.