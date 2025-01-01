TagankaRoof — это стильное пространство на крыше, созданное для проведения незабываемых мероприятий. Уже 7 лет здесь организуют праздники с музыкой, танцами и уютной атмосферой.

Гости могут наслаждаться живыми выступлениями, диджей-сетами, коктейлями и закусками. Для тех, кто предпочитает спокойный отдых, доступны лаундж-зоны с панорамным видом на город. Площадка предлагает полный спектр услуг для мероприятий: от оборудования до профессиональной команды организаторов. Дополнить праздник можно мастер-классами по коктейлям и дегустациями.

TagankaRoof — это идеальное место для летнего вечера с друзьями или коллегами. Забронируйте дату заранее и окунитесь в атмосферу ярких впечатлений!

Вместимость

Taganka Roof вмещает до 200 гостей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Таганская» и «Марксистская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

У Taganka Roof есть бесплатная парковка на 25 мест.