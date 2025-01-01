Танцы food&people — бар-ресторан с панорамным видом на набережную и расслабленной атмосферой, где еда и музыка становятся частью общего ритма. Расположенное в историческом центре Москвы, на Пречистенской набережной, пространство объединяет гастрономию, вечерние танцы и атмосферу лёгкой свободы.

В меню — авторская интерпретация европейской и паназиатской кухни, акцент на свежие продукты и понятные вкусы. За барной стойкой — классика и экспериментальные коктейли, идеально подходящие как для дружеских встреч, так и для позднего ужина с продолжением. По вечерам здесь звучит музыка от диджеев, проходят вечеринки, танцевальные сеты и мероприятия.

Как добраться

Ближайшие станции метро — «Кропоткинская» и «Парк культуры», от которых пешком около 10 минут.

Парковка

На Пречистенской набережной и прилегающих улицах доступна городская платная парковка. Вечером места могут быть ограничены, рекомендуем учитывать это при планировании визита.