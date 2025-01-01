Tangiers Lounge — лаундж-пространство с восточным темпераментом и столичным ритмом. Здесь ароматы табака премиум-класса переплетаются с мягким светом, кальянная карта собрана из топовых брендов, а в коктейлях звучит грамотная авторская работа.

Интерьер сочетает тёмные оттенки, глубокие диваны и лёгкий ориентальный стиль — создавая обстановку, в которую хочется вернуться. Идеально для вечернего отдыха, встреч с друзьями и неспешных разговоров под музыку.

Как добраться

Лаундж-бар расположен в 15 минутах пешком от метро «Бауманская» и «Электрозаводская».

Парковка

Открытая городская парковка вдоль улицы Фридриха Энгельса (платная), свободные места обычно есть.