Tangiers Lounge Pokrovka — лаунж-ресторан в центре Москвы, сочетающий авторскую кухню, атмосферный интерьер и премиальные кальяны.

Расположенный в историческом особняке, этот стильный ресторан предлагает расслабляющую атмосферу, изысканные блюда, разнообразную барную карту и фирменный сервис. Tangiers Lounge является частью международной сети лаунж-проектов, представленной в десятках городов России и СНГ.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Курская» и «​Чистые пруды» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Парковки не предусмотрено.