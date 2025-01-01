Tap & Barrel — классический паб холдинга Pub Life, известный своей атмосферой и весельем. Посетителям предлагаются 30 сортов разливного пива, а команда из дюжины барменов всегда готова поддержать настроение.

Паб находится по адресу: Большая Дмитровка, 13. С 60-х до 90-х годов здесь располагался знаменитый советский пивной бар «Ладья», известный как «Яма». Именно здесь были установлены первые в СССР пивные автоматы, а сцены из фильма «Берегись автомобиля» якобы снимались с выходом героев в Столешников переулок. Сегодня паб, расположенный под сводчатыми потолками XV века, может принять до 300 гостей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Охотный Ряд», «Театральная», «Чеховская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле бара нет парковки.