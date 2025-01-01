Театр танца Аллы Духовой TODES открылся 15 марта 2014 года, изменив представление о современном профессиональном балете. Здесь зрителям представлено 7 уникальных постановок под руководством Аллы Духовой, включая «Танцуем любовь», «Волшебная планета TODES», и новейший спектакль «#Продолжение».

Театр стал популярным местом отдыха в Москве, известным эффектной хореографией, впечатляющими костюмами, световыми шоу и 3D-декорациями. TODES неизменно дарит своим зрителям незабываемые эмоции и яркие впечатления.

Вместимость

Зрительный зал театра рассчитан на 464 места.

Как добраться

Ближайшая станция метро «​Алексеевская» в 2-х минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть общедоступные платные парковки небольшой вместимости.