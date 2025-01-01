Театр Дениса Матросова — независимая творческая площадка, быстро завоевавшая любовь зрителей. Спектакли театра отличает высокий уровень режиссуры, мастерская актерская игра и участие популярных артистов, знакомых широкой аудитории. Среди них — Жанна Эппле, Наталья Бочкарева, Галина Данилова, Эвелина Блёданс, Игорь Лифанов, Карина Мишулина, Екатерина Волкова и другие известные имена.

Постановка «Двое в лифте, не считая текилы» стала одной из самых популярных в стране, заслужив признание на зрительском голосовании в Санкт-Петербурге и получив награды на фестивале «Амурская осень» в нескольких номинациях.

У театра нет постоянной сцены, однако спектакли регулярно проходят на известных культурных площадках Москвы:

Дом культуры имени Зуева

Адрес: Москва, ул. Лесная, д. 18

Ближайшее метро: Белорусская (кольцевая и радиальная линии)

Парковка: Имеются парковочные места рядом с ДК и на Лесной улице, возможна парковка в ТЦ "Тверская Застава"

ЦДЖК

Адрес: Москва, Комсомольская площадь, д. 4

Ближайшее метро: Комсомольская (кольцевая и радиальная линии)

Парковка: Возможна на прилегающих улицах или на парковках вблизи Ленинградского вокзала

Дом культуры имени Моссовета (ООЦ им. Моссовета)

Адрес: Москва, Преображенская площадь, д. 12

Ближайшее метро: Преображенская площадь (Сокольническая линия)

Парковка: Доступна у здания и на Преображенской улице

Культурный центр «Меридиан»

Адрес: Москва, ул. Профсоюзная, д. 61

Ближайшее метро: Калужская, Воронцовская

Парковка: Есть наземная парковка у центра и вдоль Профсоюзной улицы