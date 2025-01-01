Театр детской книги «Волшебная лампа» — один из ведущих профессиональных кукольных театров в России и мире. Основанный в 1989 году режиссёром Владимиром Штейном и художником Мариной Грибановой, театр ежегодно привлекает тысячи зрителей.

Это семейный театр, где родители, дети и бабушки с внуками наслаждаются спектаклями по мотивам произведений Андерсена, Киплинга и других классиков. Главная миссия театра — воспитывать интерес к книге. В репертуаре только лучшие произведения детской литературы, дополняемые встречами с писателями и выставками иллюстраторов.

Художники театра создают уникальных кукол, оживающих в руках актёров, что позволяет зрителям погружаться в сказочный мир. Каждый спектакль отличается оригинальной постановкой и демонстрирует богатство искусства кукольного театра.

Артисты театра — высококвалифицированные профессионалы, которые владеют не только кукловождением, но и вокалом, танцами и цирковыми трюками. Спектакли деликатно раскрывают темы любви, доброты, терпимости и учат различать добро и зло.

Зрительный зал с низкой сценой и мягкими оттенками обеспечивает уют даже для самых маленьких зрителей. Спектакли для малышей, начиная с трёх лет, длятся от 40 минут до часа. Дети постарше также находят здесь яркие впечатления, возвращаясь в театр снова и снова.

Вместимость

Зрительный зал рассчитан на 80 мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Менделеевская», «​Новослободская» в 5-ти минутах ходьбы, «​Достоевская» в 15-ти минутах.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.