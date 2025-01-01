Московский театр эстрады расположен в историческом комплексе «Дом на набережной», который стал его домом в 1961 году. Открытый в 1954 году, театр претерпел масштабную реставрацию в 2017 году, впервые за 60 лет обновив здание. Реставраторы бережно восстановили исторические элементы: паркет с оригинальным узором, гипсовый декор, изысканную живопись фойе, мраморные лестницы и уникальную штукатурку фасада.

Современный зал оборудован передовой техникой, что позволяет ставить спектакли любой сложности. В репертуаре — концерты, мюзиклы, танцевальные шоу, драматические и комедийные постановки, включая премьеры и творческие вечера. Театр эстрады — культовое место, объединяющее историю и современное искусство.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Боровицкая» и «​Кропоткинская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть общественные платные парковки небольшой вместимости.