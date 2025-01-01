Московский драматический театр имени Н.В. Гоголя начал свою историю в 1925 году как Передвижной театр драмы и комедии при профсоюзе железнодорожников. С 1943 года театр располагается на улице Казакова, 8, в здании бывшего железнодорожного депо. В 1959 году учреждению присвоили имя Н.В. Гоголя.

За почти вековую историю театр возглавляли выдающиеся режиссеры, такие как Илья Судаков, Владимир Гольдфельд, Петр Васильев, Александр Дунаев и Борис Голубовский, которые сочетали инновации и сохранение традиций. С 1987 по 2012 год художественным руководителем был Сергей Яшин, а в 2012 году эту роль занял Кирилл Серебренников, создавший на базе театра «Гоголь-центр».

После закрытия проекта «Гоголь-центр» в 2022 году театр возглавил Антон Яковлев — режиссер, отмеченный престижными театральными премиями за постановки в ведущих столичных театрах.

Вместимость

Основной зал вмещает 605 зрительных мест, малая сцена – 114 мест.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Курская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.