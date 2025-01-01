Театр города М. — независимый московский театр, созданный молодыми выпускниками ведущих театральных вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Его команда включает артистов, режиссеров, драматургов, художников, хореографов и композиторов.

Театр ставит в центр внимания простого человека — его радости, страхи и несовершенства, избегая политики и пошлости. Зрителей всех возрастов здесь привлекают искренность и открытость общения через спектакли.

В 2020 году группа выпускников ГИТИСа во главе с режиссером Алексеем Бабиком решила основать театр, начав с постановок «Вдовий пароход» и «Шекспир умер!». С 2021 года Театр города М. работает как резидент Onegog Center, а в 2022 году открыл свою сцену.

Коллектив выпускает новые спектакли и еженедельно радует зрителей в формате репертуарного театра.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Кропоткинская» и «​Смоленская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть общедоступные платные парковки небольшой вместимости.