Театр города М. — независимый московский театр, созданный молодыми выпускниками ведущих театральных вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Его команда включает артистов, режиссеров, драматургов, художников, хореографов и композиторов.
Театр ставит в центр внимания простого человека — его радости, страхи и несовершенства, избегая политики и пошлости. Зрителей всех возрастов здесь привлекают искренность и открытость общения через спектакли.
В 2020 году группа выпускников ГИТИСа во главе с режиссером Алексеем Бабиком решила основать театр, начав с постановок «Вдовий пароход» и «Шекспир умер!». С 2021 года Театр города М. работает как резидент Onegog Center, а в 2022 году открыл свою сцену.
Коллектив выпускает новые спектакли и еженедельно радует зрителей в формате репертуарного театра.
Как добраться
Ближайшие станции метро «Кропоткинская» и «Смоленская» в 10-ти минутах ходьбы.
Парковка
Возле театра есть общедоступные платные парковки небольшой вместимости.