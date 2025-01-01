Московский театр иллюзии – уникальное объединение двух театров: Московского драматического Театра на Перовской и Московского театра иллюзии. Это единственный в своем роде театр, совмещающий драму и иллюзионное искусство.

В репертуаре — мюзикл-иллюзия «Маугли», иллюзионные шоу «Телепорт», «Карнавал магии», цирковая клоунада, музыкальные сказки для детей, а также спектакли по классическим произведениям и современной драматургии, такие как «Отцы и дети» Тургенева и «Ночь перед Рождеством» Гоголя.

Театр был основан в 1989 году Анатолием Ляшенко и стал культурным феноменом столицы. Театр на Перовской открылся в 1987 году с драмы «Фрекен Жюли», а его основатель Кирилл Панченко стал первым художественным руководителем.

Как добраться

Ближайшие станция метро «Перово» в 15-ти минутах ходьбы, ЖД станция «Чухлинка» в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть небольшие общественные платные парковки.