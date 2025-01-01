Театр имени М.А. Булгакова, открытый в 2011 году в «Булгаковском Доме», создан как уникальное пространство, погружающее зрителей в мир творчества писателя. Театр, построенный с нуля под музеем, предлагает широкий репертуар: от классических и авангардных спектаклей до интерактивных постановок. В репертуаре присутствуют произведения Булгакова, включая «Мастера и Маргариту» Сергея Алдонина, две версии «Дней Турбиных» и «Зойкину квартиру». Наряду с произведениями Булгакова, здесь ставятся Шекспир, Хармс, Островский и другие классики, а также современные постановки и спектакли для детей.

В театре выступают как начинающие, так и именитые актеры, включая Екатерину Климову, Лизу Арзамасову и Павла Прилучного. Также проходят театрализованные экскурсии и премьерные показы, создавая атмосферу, где каждый зритель находит своё погружение в мир искусства.

Вместимость

Зрительный зал вмещает 139 мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Маяковская» в 5-ти минутах ходьбы, «Тверская» и «Пушкинская» в 13-ти минутах ходьбы. Остановки наземного транспорта «Пушкинская пл.» и «Глазная больница» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

У театра не предусмотрена парковка для посетителей, продумайте заранее, где припарковать автомобиль.