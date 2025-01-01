Ермоловский театр, основанный в 1925 году и расположенный в центре Москвы, недалеко от Кремля, является одним из старейших театров столицы. Под руководством народного артиста России О. Меньшикова театр переживает новый этап развития, сочетая традиции и экспериментируя с новыми формами.

В репертуаре театра Ермоловой — классические и современные постановки, такие как «1900», «Оркестр мечты. Медь», «Леди Макбет Мценского уезда», а также работы с участием известных актеров. Театр продолжает радовать зрителей яркими спектаклями и творческими поисками.



Как добраться

Ближайшие станции метро «Охотный ряд» и «Театральная» в 2-х минутах ходьбы, «Площадь Революции» в 10-ти минутах, «Чеховская» в 15-ти минутах.

Парковка

Возле театра есть платные общедоступные парковки небольшой вместимости.