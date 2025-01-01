Московский академический театр им. Владимира Маяковского — один из старейших театров Москвы, основанный в 1886 году. В начале XX века здесь выступали легенды зарубежной сцены, что привлекло к театру статус международного центра искусства. После революции в 1920-е годы театр стал площадкой для экспериментов Всеволода Мейерхольда. С середины XX века его возглавляли выдающиеся деятели, включая А.Д. Попова, Н.П. Охлопкова и А.А. Гончарова, чьи спектакли вошли в историю.

Сегодня художественный руководитель театра — режиссер Егор Перегудов, а труппа включает таких именитых актеров, как Светлана Немоляева, Игорь Костолевский и Евгения Симонова.

Вместимость

Зрительный зал Основной сцены рассчитан на 807 мест, зал Малой сцены вмещает 86 зрителей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Тверская», «Арбатская», «Александровский сад», «Библиотека им. Ленина» в 10-ти минутах ходьбы. Остановка наземного транспорта «Консерватория» в 2-х минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть общедоступные платные парковки небольшой вместимости.