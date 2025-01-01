Государственный академический театр имени Моссовета — один из старейших театров Москвы, отметил 100-летие в 2023 году. С 2020 года его художественное руководство возглавляет заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли, а директором является Алексей Черепнев.

Спектакли проходят на двух сценах — Основной (894 места) и сцене «Под крышей» (120 мест). В репертуаре представлены классические и современные постановки, включая работы по произведениям Достоевского, Чехова, Шекспира, Островского и Бергмана. Особое место занимают чеховская трилогия Андрея Кончаловского и спектакли Юрия Еремина, а также легендарная рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» и «Опасные связи» от Павла Хомского.

Сцена «Под крышей» известна экспериментальными постановками, такими как «Циники» и «Сны Пенелопы». Ежегодный драматургический конкурс «Московские истории» позволяет молодым режиссерам представить эскизы на сцене, которые потом пополняют репертуар. Театр активно гастролирует в России и за рубежом, участвуя в престижных театральных фестивалях.

В труппе театра — яркие индивидуальности, любимые зрителями. Спектакли театра привлекают зрителей всех возрастов, охватывая разнообразие жанров и стилей.

Вместимость

Основной зал вмещает 894 места и сцена «Под крышей» обладает вместимостью зала в 120 мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Маяковская» в 5-ти минутах ходьбы, «Тверская» и «Пушкинская» в 13-ти минутах ходьбы. Остановки наземного транспорта «Метро Маяковская» и «Глазная больница» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

У театра не предусмотрена парковка для посетителей, продумайте заранее, где припарковать автомобиль.