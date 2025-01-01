Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Н.И. Сац — первый профессиональный театр оперы, балета и симфонической музыки для детей, созданный в 1965 году по инициативе оперного режиссера Натальи Сац. Театр начал свою работу с премьеры оперы «Морозко» на сцене Московского театра эстрады, а в 1979 году получил собственное здание, увенчанное символом — «Синей птицей».

Сегодня театр ставит оперы, балеты и драматические спектакли. Среди популярных постановок: балет «Синяя птица», мюзикл «Волшебник Изумрудного города», опера-сказка «Волшебная музыка» и опера Чайковского «Иоланта». Также здесь работают Детская филармония, оперная студия и проводится фестиваль школьных спектаклей «Москва-Театр-Школа».

Как добраться

Ближайшая станция метро «Университет» в 7-ми минутах ходьбы.

Парковка

У театра нет парковки, продумайте заранее, где оставить автомобиль.