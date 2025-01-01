Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, расположенный на Тверском бульваре, был основан в 1950 году в здании закрытого Камерного театра Александра Таирова. Первым главным режиссёром стал народный артист СССР Василий Ванин.

С 2010 года художественным руководителем театра является Евгений Писарев. Театр предлагает классические и современные постановки, а также камерные эксперименты, приветствуя всех любителей театра!

Вместимость

Зрительный зал основной сцены рассчитан на 824 места.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Тверская», «Пушкинская» в 5-ти минутах ходьбы, «Чеховская» в 10-ти минутах ходьбы. Остановка наземного транспорта «Тверской бульвар» в 2-х минутах ходьбы.

Парковка

У театра не предусмотрено парковки для посетителей.