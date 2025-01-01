Арт-кафе на Арбате, 24 — камерная сценическая площадка в новом здании Театра Вахтангова, оформленная художником Максимом Обрезковым. Пространство предназначено для творческих вечеров, поэтических чтений, концертов и выступлений приглашённых артистов. Уютная атмосфера с расставленными вокруг сцены столиками позволяет зрителям насладиться программой в непринуждённой обстановке. Перед началом мероприятий предлагается меню с закусками, сладостями, чаем, кофе и лёгкими алкогольными напитками.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Арбатская» и «Смоленская» в 10-ти минутах ходьбы. Автобусные остановки и троллейбусы также находятся в шаговой доступности, обеспечивая легкий доступ к театру из разных районов города.

Парковка

Для тех, кто предпочитает личный транспорт, рядом с театром есть платная парковка. В связи с ограниченным количеством мест, рекомендуется заранее позаботиться о бронировании места.