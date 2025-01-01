Сцена «Студия» — самая камерная площадка Театра Вахтангова, открытая в 2012 году для творческих экспериментов и поддержки молодых актёров. Здесь выпускники Щукинского института, принятые в стажёрскую группу театра, получают первые главные роли.

На этой сцене проходят спектакли, требующие особой близости со зрителем. В постановках задействованы как признанные мастера, так и новые звёзды театра и кино, включая Людмилу Максакову, Ирину Купченко, Сергея Маковецкого, Геннадия Хазанова, Марию Аронову и других.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Арбатская» и «Смоленская» в 10-ти минутах ходьбы. Автобусные остановки и троллейбусы также находятся в шаговой доступности, обеспечивая легкий доступ к театру из разных районов города.

Парковка

Для тех, кто предпочитает личный транспорт, рядом с театром есть платная парковка. В связи с ограниченным количеством мест, рекомендуется заранее позаботиться о бронировании места.