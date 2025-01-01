16+
Бог сохраняет все
26 сентября в 19:30 Театр им. Вахтангова. Студия
16+
Главная роль
28 сентября в 19:30 Театр им. Вахтангова. Студия
12+
Последний сон Уточки
27 сентября в 14:00 Театр им. Вахтангова. Студия
16+
Матренин двор
25 сентября в 19:30 Театр им. Вахтангова. Студия
16+
Главная роль
16 сентября в 19:30 Театр им. Вахтангова. Студия
16+
Бог сохраняет все
17 сентября в 19:30 Театр им. Вахтангова. Студия
16+
Матренин двор
18 сентября в 19:30 Театр им. Вахтангова. Студия
16+
Записки сумасшедшего
19 сентября в 19:30 Театр им. Вахтангова. Студия