Театр имени Вахтангова занимает особое место в культурной жизни России и за её пределами, благодаря своему богатому репертуару и международным гастролям. Это место, где талантливые актёры и режиссёры создают незабываемые постановки, наполняя каждый вечер в театре вдохновением и радостью для аудитории. Наша миссия — дарить открытость и доступность искусства, предлагая записи выдающихся спектаклей в кинозалах, транслируя их онлайн и приглашая зрителей за кулисы на экскурсии.

Актёрский состав театра объединяет в себе заслуженных мастеров сцены и молодых талантов, которые уже успели завоевать любовь публики. В 2021 году театр отметил свой столетний юбилей, начавшийся с премьеры «Чудо святого Антония» Евгения Вахтангова 13 ноября 1921 года по адресу Арбат, 26. Спектакль «Принцесса Турандот», представленный в 1922 году, стал символом театра и его долговременным достоянием.

Вместимость

Зрительный зал Основной сцены театра вмещает 1055 мест.



Буфет в театре

Театр предлагает посетителям буфет, где можно приятно провести время до начала спектакля или в антракте, наслаждаясь напитками и закусками. Буфет славится своим уютом и отличным выбором блюд.



Как добраться

Театр удобно расположен рядом с метро «Арбатская», что делает его легкодоступным для всех желающих. Автобусные остановки и троллейбусы также находятся в шаговой доступности, обеспечивая легкий доступ к театру из разных районов города.

Парковка

Для тех, кто предпочитает личный транспорт, рядом с театром есть платная парковка. В связи с ограниченным количеством мест, рекомендуется заранее позаботиться о бронировании места.