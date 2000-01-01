Театр комедии — частный репертуарный театр, в репертуаре которого представлены как русские и зарубежные комедии классиков, так и современные пьесы с остроумным и ироничным взглядом на жизнь. На сцену выходят звезды кино и театра, народные и заслуженные артисты России. Театр располагает уютным залом у метро «Достоевская» и сценой у «Олимпийского», где каждый зритель может насладиться захватывающими постановками и мастерской игрой актеров.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Достоевская» в минуте ходьбы, «Новослободская», «Менделеевская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть общедоступные платные парковки небольшой вместимости.