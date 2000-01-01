Меню
Киноафиша Москвы Театры и концертные площадки Театр комедии. Основная сцена

Театр комедии. Основная сцена

Москва
Адрес
Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
Телефон

+7 (495) 233 48 33

О месте

Театр комедии — частный репертуарный театр, в репертуаре которого представлены как русские и зарубежные комедии классиков, так и современные пьесы с остроумным и ироничным взглядом на жизнь. На сцену выходят звезды кино и театра, народные и заслуженные артисты России. Театр располагает уютным залом у метро «Достоевская» и сценой у «Олимпийского», где каждый зритель может насладиться захватывающими постановками и мастерской игрой актеров.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Достоевская» в минуте ходьбы, «Новослободская», «Менделеевская» в 15-ти минутах ходьбы. 

Парковка

Возле театра есть общедоступные платные парковки небольшой вместимости.

Афиша Театр комедии. Основная сцена

15 августа
Женитьба Фигаро комедия, премьера
19:00 от 1200 ₽
Шикарная свадьба комедия Комедия положений про неудачливого жениха
19:30 от 2000 ₽
16 августа
Собачье сердце драма
13:30 от 1500 ₽
Любовь и голуби комедия Современное переосмысление популярной советской классики
14:00 от 2000 ₽
Пигмалион комедия
19:30 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
20:00 от 2500 ₽
17 августа
Женитьба комедия
13:00 от 1200 ₽
Счастливый случай комедия
13:30 от 2000 ₽
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
Насмешница Фаина драма, классическая драма
19:30 от 2000 ₽
18 августа
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
19:30 от 2000 ₽
19 августа
Как пришить старушку комедия
19:00 от 1200 ₽
Джентльмен на вечер комедия
19:30 от 2000 ₽
20 августа
8 любящих женщин комедия
19:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
19:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
21 августа
Собачье сердце драма
19:00 от 1200 ₽
Женихи по объявлению комедия
19:30 от 2000 ₽
22 августа
Женитьба Фигаро комедия, премьера
19:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
19:30 от 2500 ₽ 19:30 от 2500 ₽
23 августа
Собачье сердце драма
13:30 от 1500 ₽
Любовь и голуби комедия Современное переосмысление популярной советской классики
14:00 от 2000 ₽
Пигмалион комедия
19:30 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
20:00 от 2500 ₽
24 августа
Женитьба комедия
13:00 от 1200 ₽
Счастливый случай комедия
13:30 от 2000 ₽
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
Насмешница Фаина драма, классическая драма
19:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
25 августа
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
19:30 от 2000 ₽
26 августа
Как пришить старушку комедия
19:00 от 1200 ₽
Джентльмен на вечер комедия
19:30 от 2000 ₽
27 августа
8 любящих женщин комедия
19:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
19:30 от 2500 ₽ 19:30 от 2500 ₽
28 августа
Собачье сердце драма
19:00 от 1200 ₽
Женихи по объявлению комедия
19:30 от 2000 ₽
29 августа
Женитьба Фигаро комедия, премьера
19:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
19:30 от 2500 ₽ 19:30 от 2500 ₽
30 августа
Собачье сердце драма
13:30 от 1500 ₽
Любовь и голуби комедия Современное переосмысление популярной советской классики
14:00 от 2000 ₽
Пигмалион комедия
19:30 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
20:00 от 2500 ₽
31 августа
Идеальный муж комедия
13:00 от 1200 ₽
Счастливый случай комедия
13:30 от 2000 ₽
Женитьба комедия
19:00 от 1200 ₽
Насмешница Фаина драма, классическая драма
19:30 от 2000 ₽
1 сентября
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
19:30 от 2000 ₽
2 сентября
Как пришить старушку комедия
19:00 от 1200 ₽
Джентльмен на вечер комедия
19:30 от 2000 ₽
3 сентября
8 любящих женщин комедия
19:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
19:30 от 2000 ₽
4 сентября
Пигмалион комедия
19:00 от 1200 ₽
Женихи по объявлению комедия
19:30 от 2000 ₽
5 сентября
Женитьба Фигаро комедия, премьера
19:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
19:30 от 2500 ₽ 19:30 от 2500 ₽
6 сентября
Женитьба Фигаро комедия, премьера
13:30 от 1200 ₽
Любовь и голуби комедия Современное переосмысление популярной советской классики
14:00 от 2000 ₽
Пигмалион комедия
19:30 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
20:00 от 2500 ₽
7 сентября
Женитьба комедия
13:00 от 1200 ₽
Счастливый случай комедия
13:30 от 2000 ₽
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
Насмешница Фаина драма, классическая драма
19:30 от 2000 ₽
8 сентября
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
19:30 от 2000 ₽
9 сентября
Как пришить старушку комедия
19:00 от 1200 ₽
Джентльмен на вечер комедия
19:30 от 2000 ₽
10 сентября
Собачье сердце драма
19:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
19:30 от 2000 ₽
11 сентября
Собачье сердце драма
19:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
19:30 от 2000 ₽
12 сентября
Женитьба Фигаро комедия, премьера
19:00 от 1200 ₽
Шикарная свадьба комедия Комедия положений про неудачливого жениха
19:30 от 2000 ₽
13 сентября
Собачье сердце драма
13:30 от 1500 ₽
Любовь и голуби комедия Современное переосмысление популярной советской классики
14:00 от 2000 ₽
Пигмалион комедия
19:30 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
20:00 от 2500 ₽
14 сентября
Женитьба комедия
13:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
13:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
15 сентября
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
19:30 от 2000 ₽
16 сентября
Как пришить старушку комедия
19:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
19:30 от 2000 ₽
17 сентября
8 любящих женщин комедия
19:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
19:30 от 2000 ₽
18 сентября
Собачье сердце драма
19:00 от 1200 ₽
Шикарная свадьба комедия Комедия положений про неудачливого жениха
19:30 от 2000 ₽
19 сентября
Женитьба Фигаро комедия, премьера
19:00 от 1200 ₽
Старомодная комедия комедия
19:30 от 2000 ₽
20 сентября
Собачье сердце драма
13:30 от 1500 ₽
Любовь и голуби комедия Современное переосмысление популярной советской классики
14:00 от 2000 ₽
Пигмалион комедия
19:30 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
20:00 от 2500 ₽
21 сентября
Женитьба Фигаро комедия, премьера
12:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
13:30 от 2000 ₽ 13:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
Как пришить старушку комедия
19:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽
22 сентября
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
19:30 от 2000 ₽
23 сентября
Как пришить старушку комедия
19:00 от 1200 ₽
Джентльмен на вечер комедия
19:30 от 2000 ₽
24 сентября
8 любящих женщин комедия
19:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
19:30 от 2000 ₽
25 сентября
Женитьба Фигаро комедия, премьера
19:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
19:30 от 2500 ₽ 19:30 от 2500 ₽
26 сентября
Собачье сердце драма
19:00 от 1500 ₽
Старомодная комедия комедия
19:30 от 2000 ₽
27 сентября
Собачье сердце драма
13:30 от 1500 ₽
Любовь и голуби комедия Современное переосмысление популярной советской классики
14:00 от 2000 ₽
Пигмалион комедия
19:30 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
20:00 от 2500 ₽
28 сентября
Женитьба комедия
13:00 от 1200 ₽
Счастливый случай комедия
13:30 от 2000 ₽
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
Насмешница Фаина драма, классическая драма
19:30 от 2000 ₽
29 сентября
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
19:30 от 2000 ₽
30 сентября
Как пришить старушку комедия
19:00 от 1200 ₽
Джентльмен на вечер комедия
19:30 от 2000 ₽
1 октября
8 любящих женщин комедия
19:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
19:30 от 2000 ₽
2 октября
Женитьба Фигаро комедия, премьера
19:00 от 1200 ₽
Шикарная свадьба комедия Комедия положений про неудачливого жениха
19:30 от 2000 ₽
3 октября
Собачье сердце драма
19:00 от 1500 ₽
Бешеные деньги комедия
19:30 от 2000 ₽
4 октября
Собачье сердце драма
13:30 от 1500 ₽
Любовь и голуби комедия Современное переосмысление популярной советской классики
14:00 от 2000 ₽
Пигмалион комедия
19:30 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
20:00 от 2500 ₽
5 октября
Женитьба комедия
13:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
13:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
6 октября
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
19:30 от 2000 ₽
7 октября
Как пришить старушку комедия
19:00 от 1200 ₽
Джентльмен на вечер комедия
19:30 от 2000 ₽
8 октября
8 любящих женщин комедия
19:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
19:30 от 2000 ₽
9 октября
Женитьба Фигаро комедия, премьера
19:00 от 1200 ₽
Шикарная свадьба комедия Комедия положений про неудачливого жениха
19:30 от 2000 ₽
10 октября
Собачье сердце драма
19:00 от 1500 ₽
Старомодная комедия комедия
19:30 от 2000 ₽
11 октября
Собачье сердце драма
13:30 от 1500 ₽
Любовь и голуби комедия Современное переосмысление популярной советской классики
14:00 от 2000 ₽
Пигмалион комедия
19:30 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
20:00 от 2500 ₽
12 октября
Счастливый случай комедия
12:00 от 2000 ₽
Женитьба комедия
13:00 от 1200 ₽
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
19:30 от 2000 ₽
13 октября
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
19:30 от 2000 ₽
14 октября
Как пришить старушку комедия
19:00 от 1200 ₽
Джентльмен на вечер комедия
19:30 от 2000 ₽
15 октября
8 любящих женщин комедия
19:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
19:30 от 2000 ₽
16 октября
Женитьба Фигаро комедия, премьера
19:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
19:30 от 2500 ₽ 19:30 от 2500 ₽
17 октября
Собачье сердце драма
19:00 от 1500 ₽
Старомодная комедия комедия
19:30 от 2000 ₽
18 октября
Собачье сердце драма
13:30 от 1500 ₽
Любовь и голуби комедия Современное переосмысление популярной советской классики
14:00 от 2000 ₽
Пигмалион комедия
19:30 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
20:00 от 2500 ₽
19 октября
Счастливый случай комедия
12:00 от 2000 ₽
Собачье сердце драма
13:00 от 1500 ₽
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
19:30 от 2000 ₽
20 октября
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
19:30 от 2000 ₽
21 октября
Как пришить старушку комедия
19:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
19:30 от 2000 ₽
22 октября
8 любящих женщин комедия
19:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
19:30 от 2000 ₽
23 октября
Женитьба Фигаро комедия, премьера
19:00 от 1200 ₽
Шикарная свадьба комедия Комедия положений про неудачливого жениха
19:30 от 2000 ₽
24 октября
Собачье сердце драма
19:00 от 1500 ₽
Бешеные деньги комедия
19:30 от 2000 ₽
25 октября
Собачье сердце драма
13:30 от 1500 ₽
Любовь и голуби комедия Современное переосмысление популярной советской классики
14:00 от 2000 ₽
Пигмалион комедия
19:30 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
20:00 от 2500 ₽
26 октября
Собачье сердце драма
13:00 от 1500 ₽
Счастливый случай комедия
13:30 от 2000 ₽
Пигмалион комедия
19:00 от 1500 ₽
Насмешница Фаина драма, классическая драма
19:30 от 2000 ₽
27 октября
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
19:30 от 2000 ₽
28 октября
Как пришить старушку комедия
19:00 от 1200 ₽
Джентльмен на вечер комедия
19:30 от 2000 ₽
29 октября
8 любящих женщин комедия
19:00 от 1200 ₽
30 октября
Женитьба Фигаро комедия, премьера
19:00 от 1200 ₽
31 октября
Собачье сердце драма
19:00 от 1500 ₽
Женитьба Бальзаминова комедия
19:30 от 2000 ₽
1 ноября
Собачье сердце драма
19:00 от 1500 ₽
Женитьба Бальзаминова комедия
19:30 от 2000 ₽
2 ноября
Собачье сердце драма
13:30 от 1500 ₽
Женитьба Бальзаминова комедия
14:00 от 2000 ₽ 20:00 от 2000 ₽
Пигмалион комедия
19:30 от 1200 ₽
3 ноября
Пигмалион комедия
13:30 от 1200 ₽
Шикарная свадьба комедия Комедия положений про неудачливого жениха
14:00 от 2500 ₽
Собачье сердце драма
19:30 от 1500 ₽
Джентльмен на вечер комедия
20:00 от 2500 ₽
4 ноября
Собачье сердце драма
13:30 от 1500 ₽
Любовь и голуби комедия Современное переосмысление популярной советской классики
14:00 от 2500 ₽
Пигмалион комедия
19:30 от 1200 ₽
Счастливый случай комедия
20:00 от 2000 ₽
5 ноября
8 любящих женщин комедия
19:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
19:30 от 2000 ₽
6 ноября
Женитьба Фигаро комедия, премьера
19:00 от 1200 ₽
Шикарная свадьба комедия Комедия положений про неудачливого жениха
19:30 от 2000 ₽
7 ноября
Собачье сердце драма
19:00 от 1500 ₽
Старомодная комедия комедия
19:30 от 2000 ₽
8 ноября
Собачье сердце драма
13:30 от 1500 ₽
Любовь и голуби комедия Современное переосмысление популярной советской классики
14:00 от 2000 ₽
Пигмалион комедия
19:30 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
20:00 от 2500 ₽
9 ноября
Женитьба комедия
13:00 от 1200 ₽
Счастливый случай комедия
13:30 от 2000 ₽
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
Насмешница Фаина драма, классическая драма
19:30 от 2000 ₽
10 ноября
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
19:30 от 2000 ₽
11 ноября
Как пришить старушку комедия
19:00 от 1200 ₽
Женитьба Бальзаминова комедия
19:30 от 2000 ₽
12 ноября
8 любящих женщин комедия
19:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
19:30 от 2000 ₽
13 ноября
Женитьба Фигаро комедия, премьера
19:00 от 1200 ₽
Шикарная свадьба комедия Комедия положений про неудачливого жениха
19:30 от 2000 ₽
14 ноября
Собачье сердце драма
19:00 от 1500 ₽
Бешеные деньги комедия
19:30 от 2000 ₽
15 ноября
Собачье сердце драма
13:30 от 1500 ₽
Любовь и голуби комедия Современное переосмысление популярной советской классики
14:00 от 2000 ₽
Пигмалион комедия
19:30 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
20:00 от 2500 ₽
16 ноября
Счастливый случай комедия
12:00 от 2000 ₽
Женитьба комедия
13:00 от 1200 ₽
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
Женитьба Бальзаминова комедия
19:30 от 2000 ₽
17 ноября
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
19:30 от 2000 ₽
18 ноября
Как пришить старушку комедия
19:00 от 1200 ₽
Джентльмен на вечер комедия
19:30 от 2000 ₽
19 ноября
8 любящих женщин комедия
19:00 от 1200 ₽
Женитьба Бальзаминова комедия
19:30 от 2000 ₽
20 ноября
Женитьба Фигаро комедия, премьера
19:00 от 1200 ₽
Шикарная свадьба комедия Комедия положений про неудачливого жениха
19:30 от 2000 ₽
21 ноября
Собачье сердце драма
19:00 от 1500 ₽
Старомодная комедия комедия
19:30 от 2000 ₽
22 ноября
Собачье сердце драма
13:30 от 1500 ₽
Любовь и голуби комедия Современное переосмысление популярной советской классики
14:00 от 2000 ₽
Пигмалион комедия
19:30 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
20:00 от 2500 ₽
23 ноября
Женитьба комедия
13:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
13:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
24 ноября
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
Женитьба Бальзаминова комедия
19:30 от 2000 ₽
25 ноября
Как пришить старушку комедия
19:00 от 1200 ₽
Женитьба Бальзаминова комедия
19:30 от 2000 ₽
26 ноября
8 любящих женщин комедия
19:00 от 1200 ₽
Женитьба Бальзаминова комедия
19:30 от 2000 ₽
27 ноября
Женитьба Фигаро комедия, премьера
19:00 от 1200 ₽
Шикарная свадьба комедия Комедия положений про неудачливого жениха
19:30 от 2000 ₽
28 ноября
Собачье сердце драма
19:00 от 1500 ₽
Бешеные деньги комедия
19:30 от 2000 ₽
29 ноября
Собачье сердце драма
13:30 от 1500 ₽
Любовь и голуби комедия Современное переосмысление популярной советской классики
14:00 от 2000 ₽
Пигмалион комедия
19:30 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
20:00 от 2500 ₽
30 ноября
Женитьба комедия
13:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
13:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
1 декабря
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
19:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
2 декабря
Как пришить старушку комедия
19:00 от 1200 ₽
Женитьба Бальзаминова комедия
19:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
3 декабря
8 любящих женщин комедия
19:00 от 1200 ₽
Женитьба Бальзаминова комедия
19:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
4 декабря
Женитьба Фигаро комедия, премьера
19:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
19:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
5 декабря
Собачье сердце драма
19:00 от 1500 ₽
Старомодная комедия комедия
19:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
6 декабря
Собачье сердце драма
13:30 от 1500 ₽
Любовь и голуби комедия Современное переосмысление популярной советской классики
14:00 от 2000 ₽ 14:00 от 2000 ₽
Пигмалион комедия
19:30 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
20:00 от 2500 ₽ 20:00 от 2500 ₽
7 декабря
Женитьба комедия
13:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
13:30 от 2000 ₽ 13:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
8 декабря
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
19:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
9 декабря
Как пришить старушку комедия
19:00 от 1200 ₽
Джентльмен на вечер комедия
19:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
10 декабря
8 любящих женщин комедия
19:00 от 1200 ₽
Женитьба Бальзаминова комедия
19:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
11 декабря
Женитьба Фигаро комедия, премьера
19:00 от 1200 ₽
Шикарная свадьба комедия Комедия положений про неудачливого жениха
19:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
12 декабря
Собачье сердце драма
19:00 от 1500 ₽
Женитьба Бальзаминова комедия
19:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
13 декабря
Собачье сердце драма
13:30 от 1500 ₽
Любовь и голуби комедия Современное переосмысление популярной советской классики
14:00 от 2000 ₽ 14:00 от 2000 ₽
Пигмалион комедия
19:30 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
20:00 от 2500 ₽ 20:00 от 2500 ₽
14 декабря
Женитьба комедия
13:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
13:30 от 2000 ₽ 13:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
15 декабря
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
19:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
16 декабря
Как пришить старушку комедия
19:00 от 1200 ₽
Джентльмен на вечер комедия
19:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
17 декабря
8 любящих женщин комедия
19:00 от 1200 ₽
Женитьба Бальзаминова комедия
19:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
18 декабря
Женитьба Фигаро комедия, премьера
19:00 от 1200 ₽
Шикарная свадьба комедия Комедия положений про неудачливого жениха
19:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
19 декабря
Собачье сердце драма
19:00 от 1500 ₽
Старомодная комедия комедия
19:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
20 декабря
Собачье сердце драма
13:30 от 1500 ₽
Любовь и голуби комедия Современное переосмысление популярной советской классики
14:00 от 2000 ₽ 14:00 от 2000 ₽
Пигмалион комедия
19:30 от 1200 ₽
Женитьба Бальзаминова комедия
20:00 от 2500 ₽ 20:00 от 2500 ₽
21 декабря
Женитьба комедия
13:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
13:30 от 2000 ₽ 13:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
22 декабря
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
19:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
23 декабря
Как пришить старушку комедия
19:00 от 1200 ₽
Джентльмен на вечер комедия
19:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
24 декабря
8 любящих женщин комедия
19:00 от 1200 ₽
Женитьба Бальзаминова комедия
19:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
25 декабря
Женитьба Фигаро комедия, премьера
19:00 от 1200 ₽
Шикарная свадьба комедия Комедия положений про неудачливого жениха
19:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
26 декабря
Собачье сердце драма
19:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽
Женитьба Бальзаминова комедия
19:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
27 декабря
Собачье сердце драма
13:30 от 1500 ₽ 13:30 от 1500 ₽
Любовь и голуби комедия Современное переосмысление популярной советской классики
14:00 от 2000 ₽ 14:00 от 2000 ₽
Пигмалион комедия
19:30 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽
Похороните меня за плинтусом комедия, драма
20:00 от 2500 ₽ 20:00 от 2500 ₽
28 декабря
Женитьба комедия
13:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽
Бешеные деньги комедия
13:30 от 2000 ₽ 13:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽ 19:30 от 2000 ₽
Идеальный муж комедия
19:00 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽