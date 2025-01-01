Театр комедии — частный репертуарный театр, в репертуаре которого представлены как русские и зарубежные комедии классиков, так и современные пьесы с остроумным и ироничным взглядом на жизнь. На сцену выходят звезды кино и театра, народные и заслуженные артисты России.

Театр ориентирован на широкую аудиторию: от молодёжи, ищущей живой и ироничный взгляд на мир, до ценителей традиционной комедии. Здесь царит тёплая и непринуждённая атмосфера, способная подарить зрителям хороший настрой и заряд позитива.

Как добраться

Удобнее всего доехать на метро до станции «ВДНХ» (выход к главному входу), далее пешком через центральную аллею выставочного комплекса или автобус №154 в направлении: «МЦД Грачёвская». Ехать до остановки «Киностудия имени Горького». Кроме метро также можно воспользоваться трамваем или автобусом до остановки «ВДНХ».

Парковка

На территории ВДНХ есть несколько платных парковок. Ближайшая к театру расположена у северного входа, также доступны парковочные места вдоль проспекта Мира.