Государственный академический театр кукол им. С. В. Образцова — знаковая площадка Москвы, созданная выдающимся режиссером Сергеем Образцовым. Сегодня это мировой центр кукольного искусства с тремя сценами, уникальной библиотекой и одним из крупнейших Музеев театральных кукол, расположенный в двух зданиях на Садовом кольце.

Вместимость

Большой зал театра вмещает 465 мест, Малый зал рассчитан на 207 мест, Третья сцена — 38 мест, Арт-клуб Зал-трансформер — до 80 мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Цветной бульвар» в 10-ти минутах ходьбы, «Трубная», «Сухаревская» в 15-ти минутах ходьбы. Остановка наземного транспорта «Театр кукол им. Образцова» находится возле театра.

Парковка

У театра нет парковки для посетителей, продумайте заранее, где припарковать автомобиль.