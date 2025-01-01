Театр Елены Махониной «МЕЛ» был основан в октябре 1993 года в сложный исторический момент. Несмотря на напряженную обстановку в Москве, театр был официально зарегистрирован, став символом творческой решимости и независимости.

Название «МЕЛ» отражает его концепцию — искусство, которое оставляет след, даже если кажется хрупким. Театр объединяет драматическое искусство с философскими и культурными размышлениями, предлагая зрителю глубокие и многогранные постановки.

Площадка известна своей оригинальной программой, включающей авторские спектакли, созданные под руководством Елены Махониной.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Отрадное» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Вблизи театра есть несколько общественных бесплатных парковок небольшой вместимости.