Театр марионеток с более чем 20-летней историей изначально функционировал как гастрольный коллектив и в 1998 году получил статус государственного. Основной репертуар театра ориентирован на детей от 2 лет.

Коллектив активно сотрудничает с телевидением и кино: артисты и куклы участвовали в создании российско-германского фильма «Про Емелю-дурака» (1992), экранизации сюжета на музыку И. Стравинского для английского телевидения (1998), а также в передаче «Спокойной ночи, малыши». Театром разработаны уникальные заставки для российского-французского проекта компьютерных игр «Музыкальный пазл».

За годы существования театр стал участником фестивалей и карнавалов в таких странах, как Франция, Китай, Великобритания, Чехия, Германия, Испания и Южная Корея.

Вместимость

Зрительный зал рассчитан на 214 мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Пролетарская» в 5-ти минутах ходьбы, «​Крестьянская Застава» в 10-ти минутах и «​Марксистская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.