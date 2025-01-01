Театр мимики и жеста, основанный в 1963 году в районе Измайлово, Москва, — единственный в России и первый в мире стационарный профессиональный театр для глухих актеров. Его уникальные постановки соединяют выразительность жестового языка, пластику, элементы пантомимы, танца и музыки. Для слышащей аудитории спектакли сопровождаются синхронным озвучиванием дикторов.

Репертуар театра включает разнообразные жанры: трагедии, комедии, драмы и пантомимы. Репертуар насчитывает продолжает обновляться, привлекая как глухих, так и слышащих зрителей. Особое внимание уделяется детским постановкам, где юные зрители часто становятся частью действия. Среди знаковых спектаклей — комедия «Женитьба Дон Жуана» и пантомима «Женщина с витрины». Артисты театра активно участвуют в кино, конкурсах и выступают на других театральных площадках.

Как добраться

​Ближайшая станция метро «Первомайская» в 3-х минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть платная парковка на 4 места.