Московский театр психологической драмы «Многоточие» — независимая театральная площадка, где внимание сосредоточено на глубине человеческих эмоций и тонких психологических нюансах. В репертуаре театра — современные постановки, авторские пьесы, эксперименты с формой и пространством, а также классика в новом прочтении.

Театр создаёт атмосферу доверия и живого общения между актёром и зрителем, где каждое представление становится уникальным опытом сопереживания и размышления. Здесь проходят не только спектакли, но и творческие встречи, читки, мастер-классы и дискуссии о театре и искусстве.

Как добраться

Ближайшая станция метро — «Бауманская», всего в нескольких минутах пешком от театра.

Парковка

Доступна городская платная парковка в окрестностях Бауманской улицы.