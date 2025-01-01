Московский Театр музыки и драмы Стаса Намина с 1999 года развивает уникальный синтез музыки и драмы, объединяя эти искусства вне традиционных форм — от оперы до мюзиклов. Основой работы труппы является равноправие слова, музыки и движения, создающее особенную выразительность спектаклей.

Репертуар театра сочетает драматические и музыкальные постановки, где актёры играют разные роли, что добавляет вариативность в интерпретации и позволяет актёрам раскрывать свои таланты. Состав труппы включает около 40 актёров и вокалистов, владеющих драматическим и пластическим мастерством.

Театр активно участвует в фестивалях, гастролирует и продолжает создавать новые постановки, оставаясь верным своей концепции синтеза музыкального и драматического искусства.

Вместимость

Зрительный зал рассчитан на 149 мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Октябрьская», «Фрунзенская» и «Шаболовская» находятся в 20-ти минутах ходьбы.

Парковка

Парк Горького, где расположен театр, — пешеходная зона. Однако за час до спектакля, предъявив билет, вы можете воспользоваться парковкой у театра. Парковка и проезд разрешены только на время представления.