Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой — уникальное пространство, где музыка, поэзия и драматическое искусство сливаются в едином сценическом действии. Основанный в 1991 году на базе творческого коллектива народной артистки РФ Елены Камбуровой, театр создал новый жанр, в котором музыка и слово равноправно формируют драматургию.

В репертуаре — спектакли, построенные на основе вокальной классики, джаза, авторской песни, фольклора и академической музыки. Постановки театра исследуют музыкальные традиции разных стран и эпох, сочетая их с современными экспериментами. Зрители могут насладиться шедеврами Баха, Шуберта, Чайковского, французской кабаре-музыкой и произведениями Окуджавы.

Театр активно сотрудничает с талантливыми композиторами, режиссёрами и актёрами, включая Ивана Поповски, Олега Кудряшова и Елену Трещинскую, известную своими детскими кукольными постановками. На сцене проходят камерные концерты, литературные чтения и моноспектакли.

После реновации в 2019 году театр располагает тремя залами и уютным фойе с коллекцией редких предметов. Это место, где песня обретает новую жизнь, соединяя прошлое и настоящее через искусство.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Спортивная» и «​Лужники» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.