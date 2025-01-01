16+
Вертинский. Возвращение
29 сентября в 19:00 Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой
12+
Победа. Реквием
28 сентября в 19:00 Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой
12+
P.S. Грезы...
20 сентября в 19:00 Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой
16+
Капли датского короля
9 сентября в 19:00 Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой
12+
Снился мне сад…
24 сентября в 19:00 Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой
16+
Степной король Лир
21 сентября в 19:00 Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой
12+
12+
Абсент
19 сентября в 19:00 Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой