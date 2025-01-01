lll РИМ — современная театрально-концертная площадка в Пушкино, оснащенная трансформируемым залом и передовыми технологиями. Здесь проходят концерты, спектакли, цирковые шоу, стендап, лекции и частные мероприятия.

Комфорт зрителей обеспечивают два бара, кухня с ресторанной подачей и бесплатный паркинг. Пространство расположено в ТРЦ «Пушкино Парк», всего в 20 км от МКАД по Ярославскому шоссе.

Как добраться

Ближайшая остановка «​Гипермаркет Глобус» в 3-х минутах ходьбы.

Парковка

У ТЦ «Пушкино-парк», где расположен театр, есть 200-местная бесплатная паровка.