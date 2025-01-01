Московский музыкальный театр для детей и юношества «На Басманной» ориентирован на молодую аудиторию. В репертуаре — мюзиклы, оперетты, водевили, комедии, постановки по классическим произведениям и школьной программе. Основанный в 2001 году заслуженной артисткой РФ Жанной Тертерян, театр поставил множество детских и семейных спектаклей, включая «Огниво», «Сказку о царе Салтане» и «Мою прекрасную леди».

Дополнением к основной сцене стала Малая сцена на Новой Басманной улице, предназначенная для камерных постановок, создающих эффект полного погружения.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Комсомольская» и «Красные Ворота» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть небольшая платная парковка.