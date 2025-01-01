Московский музыкальный театр «На Басманной» ориентирован на молодежную аудиторию, предлагая мюзиклы, оперетты, водевили и спектакли по классическим произведениям, включая школьную программу.

Основанный в 2001 году заслуженной артисткой РФ Жанной Тертерян, театр дебютировал с постановкой «Доходное место» А. Островского. В репертуаре — популярные музыкальные спектакли: «Огниво», «Сказка о царе Салтане», «Моя прекрасная леди» и другие. Труппа, состоящая из выпускников ведущих театральных и музыкальных вузов, исполняет спектакли в сопровождении оркестра.

Театр стал инициатором Московского фестиваля комической оперы и лауреатом престижных фестивалей. Его гастрольные выступления проходят с аншлагами как в России, так и за рубежом.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Комсомольская» и «Бауманская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

У театра есть бесплатная парковка на 20 мест.