Театр на Бронной — московский драматический театр, основанный в 1945 году. Сначала он располагался на Спартаковской улице и стал единственным театром в Бауманском районе, фокусируясь на событиях Великой Отечественной войны и послевоенной жизни.

В 1962 году театр переехал на Малую Бронную, а в 1965 году получил свое современное название. Под руководством Анатолия Эфроса, который пришел в театр в 1967 году, он стал известен благодаря классическим постановкам, таким как «Три сестры», «Ромео и Джульетта» и «Отелло».

С 2019 года художественным руководителем театра является Константин Богомолов, а главным художником — Лариса Ломакина. Репертуар театра включает спектакли по произведениям как русской, так и зарубежной классики.

Вместимость

Основная сцена вмещает 441 зрителя. На малой сцене свободная рассадка по входным билетам.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Тверская», «Пушкинская», «Арбатская» в 10-ти минутах ходьбы. Остановка наземного транспорта «Никитские ворота - ТАСС» в 2-х минутах ходьбы.

Парковка

У театра не предусмотрено парковки для посетителей.