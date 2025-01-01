Театр на Бронной — московский драматический театр, основанный в 1945 году. Сначала он располагался на Спартаковской улице и стал единственным театром в Бауманском районе, фокусируясь на событиях Великой Отечественной войны и послевоенной жизни.
В 1962 году театр переехал на Малую Бронную, а в 1965 году получил свое современное название. Под руководством Анатолия Эфроса, который пришел в театр в 1967 году, он стал известен благодаря классическим постановкам, таким как «Три сестры», «Ромео и Джульетта» и «Отелло».
С 2019 года художественным руководителем театра является Константин Богомолов, а главным художником — Лариса Ломакина. Репертуар театра включает спектакли по произведениям как русской, так и зарубежной классики.
Вместимость
Основная сцена вмещает 441 зрителя. На малой сцене свободная рассадка по входным билетам.
Как добраться
Ближайшие станции метро «Тверская», «Пушкинская», «Арбатская» в 10-ти минутах ходьбы. Остановка наземного транспорта «Никитские ворота - ТАСС» в 2-х минутах ходьбы.
Парковка
У театра не предусмотрено парковки для посетителей.
Театр на Малой Бронной — это одно из самых интересных культурных мест в Москве. С 2019 он полностью поменял свою эстетику, репертуар и позиционирование, стал приглашать модных режиссёров и актёров, а премьеры постоянно попадают в заголовки. Благодаря руководителю Константину Богомолову труппа театра на Малой Бронной сегодня вызывает интерес как у критиков, так и у зрителей. Хотя он — не единственный режиссёр, с которым коллектив выходил на уровень всей страны. Жизнь этого театра зигзагообразна, и это интересно — как он всегда возвращал себе место под солнцем зрительского внимания. Сегодня расскажем историю театра на Малой Бронной.
История театра на Малой Бронной: как театр умирал и становился модным