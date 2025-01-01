Театральная студия «На Чистых» — центр обучения актерскому мастерству для детей и молодежи, открывшийся в 2021 году в центре Москвы. Занятия проводят педагоги из ведущих театральных школ, включая училище им. М.С. Щепкина, институт им. Б. Щукина и школу Олега Табакова. В программе — актерское мастерство, сценическое движение, танец, вокал, а также мастер-классы с артистами Мастерской Фоменко и Большого театра.

Студия оснащена профессиональной сценой и оборудованием для постановки спектаклей. Она также предлагает раннюю подготовку к поступлению в театральные вузы, сохраняя дух лучших отечественных театральных традиций.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Красные Ворота», «Чистые пруды» и «Тургеневская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть платные общедоступные парковки небольшой вместимости.