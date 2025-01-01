Театр на Цветном — новый культурный центр Москвы, дата открытия – декабрь 2024 года. Театр специализируется на современной клоунаде, объединяющей актерскую игру, акробатику, хореографию и современные визуальные и звуковые технологии. Его миссия — стать домом для российских клоунов и ведущей площадкой СНГ в этом жанре.

Театр расположен на Цветном бульваре, в здании конца XIX века, ранее служившем концертным залом и ассоциирующимся с историей российского цирка.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Цветной бульвар» в 2-х минутах ходьбы, «Трубная» в 5-ти минутах, «Сухаревская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

У театра не предусмотрено парковки для посетителей.