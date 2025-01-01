Театр на Малой Ордынке (ранее — Театр Луны) был основан в 1993 году актером Сергеем Прохановым. Этот московский театр, расположенный на Малой Ордынке, является государственным учреждением культуры. При театре действует детский театральный центр «Маленькая Луна».

Вместимость

Зрительный зал основной сцены вмещает до 344 человек, зал малой сцены рассчитан на 100 зрителей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Добрынинская», «Полянка», «Третьяковская» в 10-ти минутах ходьбы. Остановки наземного транспорта «Большой Ордынский пер..» и «Вишняковский пер.» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть общедоступные платные парковки небольшой вместимости.