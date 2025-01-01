Театр на Мельникова, основанный 29 июня 2023 года, стал правопреемником Антрепризы «Авто Альянс». Театр располагает одним из лучших концертных залов Москвы с превосходной акустикой, что позволяет включать в репертуар постановки различных жанров — от любительских до профессиональных.
Вместимость
Зрительный зал рассчитан на 1088 посадочных мест.
Как добраться
Ближайшие станции метро «Волгоградский проспект», «Пролетарская» и «Дубровка» в 13-ти минутах ходьбы.
Парковка
Возле театра есть небольшая общественная бесплатная парковка.