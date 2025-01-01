Московский государственный «Театр на Покровке» открылся в 1991 году под руководством Сергея Арцибашева, ученика М.И. Кнебель и выпускника ГИТИСа. Вдохновленный эстетикой Ю.П. Любимова и А.В. Эфроса, Арцибашев создал камерный театр, ставший отражением его творческих поисков и началом нового этапа в развитии малых сцен.

Основу репертуара составляет русская классика: произведения Гоголя, Островского, Чехова, Тургенева, Пушкина, Грибоедова, Лескова и Толстого. Постановки открывают зрителю новое прочтение великих авторов, объединяя комедию, гротеск, драму и трагизм русского характера. Арцибашев бережно сочетает наследие Станиславского с мировыми театральными традициями.

Сегодня «Театр на Покровке» — это профессиональный коллектив с уникальной эстетикой, занявший прочное место в театральной жизни Москвы.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Курская» и «​Красные Ворота» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра не предусмотрено парковки.