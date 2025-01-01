Театр на Таганке был основан в 1946 году как Московский театр драмы и комедии. С 1964 года театр известен как Театр на Таганке под руководством Юрия Любимова. С 2015 года директором является Ирина Апексимова. На 2023 год репертуар включает два классических спектакля — «Добрый человек из Сезуана» и «Мастер и Маргарита», а также постановки современных режиссёров.



Вместимость

Зрительный зал сцены на Факельном вмещает 114 мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Таганская» и «Марксистская» в 10-ти минутах ходьбы. Остановки наземного транспорта «Станиславского» и «Большой Факельный пер.» в 3-х минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть общедоступные платные парковки небольшой вместимости.