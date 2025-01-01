Театр на Таганке занимает историческое здание 1912 года, построенное архитектором Густавом Гельрихом как кинотеатр «Вулкан». В 1964 году театр возглавил Юрий Любимов, начав эпоху смелых постановок, гражданского пафоса и ярких актеров — среди которых Владимир Высоцкий, Леонид Филатов, Алла Демидова.

За свою историю Театр на Таганке поставил более 60 знаковых спектаклей, включая «Гамлет» и «Жизнь Галилея». В 2015 году театр возглавила Ирина Апексимова, начав культурное обновление и привлекая новых режиссеров. Труппа продолжает традиции Любимова, сохраняя несколько его постановок в репертуаре.

Вместимость

Зрительный зал основной сцены вмещает 489 мест, зал новой сцены рассчитан на 731 зрительное место, зал малой сцены вмещает 110 зрителей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Таганская» в минуте ходьбы, «Марксистская» в 5-ти минутах ходьбы. Остановки наземного транспорта «Метро Таганская» и «Таганская пл.» в 2-х минутах ходьбы.

Парковка

У театра не предусмотрено парковки для посетителей.