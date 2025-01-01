Театр на Трубной («Школа современной пьесы») открылся в 1989 году в историческом особняке, сохранившем подлинные стены, расположенном в центре Москвы на Трубной площади.

В репертуаре театра — постановки по классическим и современным пьесам, затрагивающим актуальные темы. Театр активно сотрудничает с известными драматургами, включая Евгения Гришковца, Евгения Водолазкина, Ольгу Погодину-Кузмину и других. В спектаклях участвуют народные и заслуженные артисты России, такие как Ирина Алферова, Александр Галибин и Татьяна Веденеева.

Художественный руководитель театра — заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Астрахан.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Трубная» в 2-х минутах ходьбы, «​​Цветной бульвар» и «Кузнецкий Мост» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей театра не предусмотрено парковки.