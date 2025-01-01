Государственный Театр наций — уникальная театральная площадка, объединяющая элементы репертуарного и проектного подходов. Здесь отсутствует постоянная труппа, а каждый спектакль создается по специально разработанной системе, охватывающей все этапы — от замысла до премьеры.
Театр нацелен на отражение ключевых тенденций и инноваций мирового и российского театра. В его репертуаре представлены международные премьеры, постановки ведущих отечественных режиссеров и экспериментальные проекты на малой сцене.
Вместимость
Большой зал рассчитан на 600 зрительных мест, Малый зал — 120 мест.
Как добраться
Ближайшие станции метро «Охотный Ряд», «Театральная», «Чеховская» в 10-ти минутах ходьбы.
Парковка
Возле театра есть общественные платные парковки.
Театр Наций — это уникальный культурный феномен, объединивший богатейшую историю, новаторский подход и современное искусство. Его здание на Петровском переулке — одно из самых старинных театральных сооружений Москвы, уже хотя бы ради этого сюда стоит сходить. Но, конечно, не только своим домом коллектив привлекает внимание. На спектакли театра Наций порой тяжело попасть, настолько они популярны. Сегодня мы расскажем историю театра Наций, которая на самом деле началась до того, как он получил современное имя.
История театра Наций: как филиал МХТ превратился в самый новаторский театр в России