Государственный Театр наций — уникальная театральная площадка, объединяющая элементы репертуарного и проектного подходов. Здесь отсутствует постоянная труппа, а каждый спектакль создается по специально разработанной системе, охватывающей все этапы — от замысла до премьеры.

Театр нацелен на отражение ключевых тенденций и инноваций мирового и российского театра. В его репертуаре представлены международные премьеры, постановки ведущих отечественных режиссеров и экспериментальные проекты на малой сцене.

Вместимость

Большой зал рассчитан на 600 зрительных мест, Малый зал — 120 мест.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Охотный Ряд», «Театральная», «Чеховская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть общественные платные парковки.