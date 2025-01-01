Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» — культурный центр на севере Москвы, открывший свои двери в 2005 году. Расположенный в здании бывшего кинотеатра «Эстафета», театр стал настоящим дворцом народного творчества благодаря усилиям его основателей Надежды Кадышевой и Александра Костюка.

Театр привлекает посетителей не только насыщенной программой, но и эстетикой пространства. Ухоженный сквер с фонтаном, роскошное фойе, выставка сценических костюмов и уютный буфет создают атмосферу уюта и комфорта.

Особое восхищение вызывает зрительный зал на 512 мест с превосходной видимостью и студийной акустикой, обеспечивающей яркость и чистоту звучания.

Как добраться

Ближайшая станция метро «Дмитровская» в 15-ти минутах ходьбы, ЖД станция «Дмитровская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле театра есть небольшие общественные бесплатные парковки.